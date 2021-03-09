السعودية | الجامعة السعودية الالكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك سلمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

بحضور مدير مستشفى الملك سلمان د. ممدوح الثقيل و رئيسة الجامعة د. ليلك بنت أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة بالرياض، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة، ومستشفى الملك سلمان بالرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الأول ، بما يفتح آفاقا واسعة للاستخدام المشترك للموارد المتاحة واستثمار أفضل للخبرات بين الطرفين وتبادل الممارسات الجيدة لديها.

ووقع من جانب الجامعة الالكترونية الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العويرضي وكيل الجامعة المكلف ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب مستشفى الملك سلمان سعادة مدير المستشفى الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل.

ومن جانبها، أعربت د. الدكتور ليلك الصفدي، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة مع المستشفى، والذي يمثل أحد أهم الصروح الطبية، بما يملكه من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية عالية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تأطير مشاريع التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني، والتي يمكن تجسيدها على أرض الواقع، وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون التي يتفق عليها الطرفين، وتوفير بيئة تدريبية تشجع الابداع وتدعم التميز.

واتفق الطرفان على عدة مجالات للتعاون، وذلك في تصميم المحتوى الالكتروني لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يتفق عليها الطرفان، وتطوير وتقديم حقائب تدريبية الكترونية، وتدريب طلاب البرامج الصحية بالجامعة في مستشفى الملك سلمان، وتدريب منسوبي المستشفى في الجامعة السعودية الالكترونية، والتعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية والتجهيزات المتعلقة بها، وتزويد الباحثين من كلا الطرفين بالمعلومات المتوفرة وفق الأنظمة والتعليمات وحسب الإمكانات المتاحة، وتبادل الخبرات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب والتوجيه والإرشاد من المختصين، وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتطوير الحلول التقنية والتدريب المتوفر لدى الطرفين، والتعاون المشترك بين الطرفين في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي تخدم الطرفين .

