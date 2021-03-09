شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب المملكة بالأمم المتحدة: إيران مستمرة في إجراءاتها التعسفية ضد الأقليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مندوب المملكة بالأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، أن إيران لاتزال مستمرة في إجراءاتها التعسفية ضد الأقليات خاصة أقلية الأهواز.

وأشار خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى القلق الشديد إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والتي يدفع ثمنها الشعب الإيراني.

ونوه إلى تعرض المملكة لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل جماعات إرهابية مدعومة من إيران، وهذه السياسة التي تتبعها إيران ليست انتهاكات للقوانين الدولية فحسب، بل تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات.