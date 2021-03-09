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«صحة الطائف» تكشف سبب انقطاع الكهرباء في مستشفى الأطفال

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الدمام - شريف احمد - أوضحت صحة الطائف أن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال اليوم, كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى, وجرى معالجته على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى.

واتضح بعد تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب, أن الانقطاع بسبب قطع في الكيبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى الممتد من مستشفى الصدرية سابقاً إلى مستشفى الأطفال وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في المنطقة نفسها بقطع الكيبل, وجرى تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطواري التابعة للشركة للكهرباء في فحص الكيبل وتحديد موقع العطل, وجارٍ الآن توريد كيبل جديد لإعادة التيار الكهربائي بشكل دائم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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