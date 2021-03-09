القبض على إثيوبي سلب عمالة وافدة داخل أحياء الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بوافد إثيوبيا في العقد الرابع من العمر ثبت تورطه في 5 قضايا سلب للعمالة الوافدة.

سلب واستدراج:

وبحسب سناب الداخلية، يقوم المذكور بتتبع العمالة الوافدة داخل الأحياء السكنية ويستدرجهم إلى الأماكن المزاوية ثم يبادر بالاعتداء عليهم وسلب متعلقاتهم الشخصية والمبالغ التي في حوزتهم.

وبلغ إجمالي ما قام الوافد بالاستيلاء عليه 13,850 ريالًا، حيث تم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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