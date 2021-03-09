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القبض على إثيوبي سلب عمالة وافدة داخل أحياء الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

القبض على إثيوبي سلب عمالة وافدة داخل أحياء الرياض

تم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

متابعات الخليج 365 - الرياض


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تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بوافد إثيوبيا في العقد الرابع من العمر ثبت تورطه في 5 قضايا سلب للعمالة الوافدة.

سلب واستدراج: 

وبحسب سناب الداخلية، يقوم المذكور بتتبع العمالة الوافدة داخل الأحياء السكنية ويستدرجهم إلى الأماكن المزاوية ثم يبادر بالاعتداء عليهم وسلب متعلقاتهم الشخصية والمبالغ التي في حوزتهم.

وبلغ إجمالي ما قام الوافد بالاستيلاء عليه 13,850 ريالًا، حيث تم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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