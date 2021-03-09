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محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني

إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك

متابعات الخليج 365 - واس


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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع دولة رئيس الوزراء السوداني السيد عبدالله حمدوك.

علاقات ثنائية: 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السودانية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.

محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني - متابعات الخليج 365

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني - متابعات الخليج 365

فيما حضر من الجانب السوداني معالي وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ومعالي وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ومعالي وزير المالية جبريل إبراهيم محمد.

محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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