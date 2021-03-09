الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع يطلع على عدد من الإستراتيجيات

متابعات الخليج 365 - الرياض

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عقد مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع اجتماعه الدوري الثاني لهذا العام، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك في المركز الرئيس للهيئة بالرياض اليوم الثلاثاء.

وحضر الاجتماع رئيس الهيئة الملكية المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل وأعضاء مجلس الإدارة.

عروض وإستراتيجيات:

واطلع المجلس على عدد من العروض التي تضمنت توجهات الإستراتيجية العامة للهيئة وكذلك توجهات الإستراتيجية الصناعية، وإستراتيجية الخدمات الصحية، وإستراتيجية التعليم، وإستراتيجية التحول الرقمي، وإستراتيجية الإسكان، ومراحل إعدادها وتنفيذها.

وقد وجه المجلس حيالها بما يحقق استمرار النجاحات التي حققتها الهيئة وفق توجهات رؤية المملكة 2030.

وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأول هذا العام في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وقاموا حينها بجولة تفقدية على عدد من المشاريع هناك.



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