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لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض

استعرضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين

متابعات الخليج 365 - الرياض


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اجتمع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين؛ وذلك لاستعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض - متابعات الخليج 365

اجتماع و3 اتفاقيات: 

وعقب الاجتماع شهد ولي العهد ورئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض - متابعات الخليج 365

ووصل رئيس وزراء ماليزيا إلى الرياض يوم أمس الاثنين، حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

وبعد ذلك عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعًا مع رئيس وزراء ماليزيا، وجرى خلاله استعراض العلاقات الوثيقة ومجالات التعاون الثنائي في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية.

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض - متابعات الخليج 365

العلاقات الماليزية: 

ويعكس اختيار المملكة كأول دولة يزورها رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، في أولى رحلاته لمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تنظر ماليزيا إلى المملكة على أنها الشريك الأهم لدولة ماليزيا في المنطقة، كما أن السعودية تحظى باحترام كبير لدى جميع الأوساط الرسمية والشعبية الماليزية، انطلاقًا من الروابط الإسلامية والأسس المتينة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تهتم الحكومة الماليزية الجديدة بتوطيد علاقتها مع المملكة، وترى المملكة كشريك إستراتيجي في العالم الإسلامي.

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض - متابعات الخليج 365

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وكوالالمبور في عام 1961، نتيجة التوافق في توجهات القيادة في البلدين وحرصها على تعزيز هذه العلاقات التاريخية، حيث توطدت العلاقات بين السعودية وماليزيا منذ زيارة جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز- رحمه الله- لماليزيا في العام 1974م، وما تلاها من تعزيز العمل مشترك بين البلدين على المستويين الثنائي والإسلامي، باعتبارهما من الدول الرائدة للعمل الإسلامي المشترك والمؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي.

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض - متابعات الخليج 365 لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض - متابعات الخليج 365 لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض - متابعات الخليج 365 لقطات من استقبال محمد بن سلمان لرئيس وزراء ماليزيا في الرياض - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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