شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطائف»: انقطاع الكهرباء في مستشفى الأطفال بسبب عطل في الشبكة الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت صحة الطائف أن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال اليوم، كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى، وجرت معالجته على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى.

واتضح بعد تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب، أن الانقطاع بسبب قطع في الكابل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى الممتد من مستشفى الصدرية سابقاً إلى مستشفى الأطفال وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في المنطقة نفسها بقطع الكابل، وجرى تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة السعودية للكهرباء في فحص الكابل وتحديد موقع العطل، وجارٍ الآن توريد كابل جديد لإعادة التيار الكهربائي بشكل دائم.