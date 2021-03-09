شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية القريات لمقاولي المشاريع: ضاعفوا جهود الإنجاز.. وسنحاسب المقصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن ابراهيم العنزي، على مقاولي ومهندسي المشاريع الجارى تنفيذها بالمحافظة بضرورة مضاعفة الجهد لإنجازها وفق الجدول الزمني المعتمد ليستفيد منها أهالي المحافظة، مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة ومعايير السلامة، منوها بأن البلدية تحرص على إنهاء المشاريع بوقتها المحدد، وأكد انه سيتم محاسبة كافة المقاولين المقصرين في تنفيذ المشاريع، وسيتم تطبيق النظام بحقهم.

ووقف المهندس العنزي ميدانيا على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها داخل القريات، كما وقف على عدد من الشوارع التي تعرضت لهبوط بسبب تنفيذ مشاريع عائدة لجهات أخرى، كما وجه بالتواصل مع الجهات المعنية لمعالجتها وتطبيق النظام بحق الشركات المخالفة.

وأوضح المهندس العنزي لـ«الخليج 365» أن البلدية وضعت إستراتيجية لتفعيل وتطوير العمل لإنهاء كافة المشاريع وفق الجدول الزمني وأشار إلى أن البلدية تسعى للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومن ثم الارتقاء بمستوى هذه الخدمات في كافة المجالات الخدمية والتنموية، موضحا أنه سيتم محاسبة المقصر وفق الانظمة والتعليمات، مشيراً الى ان البلدية تحرص على اي ملاحظات او مقترحات تعود على المواطن بالفائدة وتسهم برفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن بما يحقق توجيهات القيادة الحكيمة.