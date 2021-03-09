إزالة مظلات مواقف السيارات العشوائية بشرائع مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التأكد من تطبيق المنشآت الغذائية لاشتراطات الصحة والسلامة والتحقق من جودة الغذاء، نفذت أمانة العاصمة المقدسة 68 جولة رقابية وتفتيشية ضمن نطاق البلدية .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية الميدانية أغلقت عربتين للوجبات السريعة «فود تراك» تعملان بدون ترخيص وتفتقران للاشتراطات الصحية وغير مستوفيتين للشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى مصادرة أواني تحضير تالفة وغير صالحة للاستخدام.

وشددت الأمانة على مواصلة الفرق الرقابية الميدانية جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية ومنعهم من البيع بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين، مؤكدة مصادرة 327 كجم من الخضراوات والفواكه، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

كما أزالت بلدية الشرائع الفرعية مظلات مواقف السيارات العشوائية في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية بمكة المكرمة وقامت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع برصد التعديات على المرافق العامة، وإزالة 10 مظلات عشوائية مخالفة، وذلك لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحياء السكنية.

وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الالكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.