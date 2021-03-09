القبض على مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية السورية ارتكبوا جرائم نصب واحتيال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الالكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددا من جرائم النصب والاحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في إنشاء مواقع الكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية، وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة - زوجة أحدهم - حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية 152 مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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