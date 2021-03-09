فيروس كورونا يغلق 7 مساجد في 4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 7 مساجد موقتا بأربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 30 يوما 243 مسجدا، جرى فتح 228 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت مسجدين في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل، ومسجدا بمنطقة مكة المكرمة.



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