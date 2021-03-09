شكرا لقرائتكم خبر الأمير محمد بن سلمان وملك الأردن يستعرضان القضايا العربية والإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماع عقده في الرياض أمس الأول مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، فيما حضره من الجانب الأردني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

كما عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، جرى خلاله استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، ومن الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والسفير البحريني لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.