شكرا لقرائتكم خبر رجال أعمال من مكة: مبادرات تحفيز منشآت قطاع الحج والعمرة تخلق بيئة محفزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن رجال أعمال ومستثمرون في مكة المكرمة موافقة المقام السامي على إطلاق مبادرات تحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، بهدف تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا ، مؤكدين أن المبادرات المتواصلة من شأنها تحقيق الانتعاش المطلوب في قطاع الحج والعمرة الحيوي، وهذه القرارات والمبادرات تؤكد حرص القيادة على دعم دور القطاع في التنمية، وتعزيز استثماراته، وتأمين بيئة محفزة لنمو أعماله.

«دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لم يتوقف خاصة في ظل الجائحة التي اجتاحت العالم وأثرت على مفاصل الاقتصاد في جميع الدول، وكان القطاع الخاص العامل في مجالات الحج والعمرة الأكثر تضررا، وقد ظلت المبادرات المتواصلة من المقام السامي ذات أثر إيجابي مباشر على هذه القطاعات، وحزم هذه القرارات ‏يجسد حرص القيادة على تعزيز مسيرة التنمية، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، ورفع مستوى أداء هذا القطاع الحيوي لتعزيز معدلات النمو والتنمية ودعم أهداف رؤية المملكة 2030».

هشام كعكي ـ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة

تنوع مصادر الدخل

نايف الزايدي ـ نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة

»دعم سخي لبناء قوة اقتصادية مستدامة، ومساندة المستثمرين وكافة قطاع الحج والعمرة من آثار الإغلاق القسري بسبب الجائحة، وتأكيد للجميع على اهتمام القيادة بمسببات دعم وتقوية الاقتصاد السعودي، وتحفيز نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بتنوع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتحسين كفاءته وزيادة قدرته التنافسية«.

بيئة محفزة

مازن درار ـ رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة

»حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تأل جهدا في دعم كافة القطاعات للخروج معافاة من الجائحة، حيث كانت أقرت رفع دعم مواجهة (كوفيد19) في أبريل الماضي إلى 50 مليار ريال، ليصبح إجمالي ما ضخته الدولة من قيمة نقدية 230 مليار ريال، لتضاف إليها الإجراءات الجديدة التي من شأنها تحقيق الانتعاش المطلوب في قطاع الحج والعمرة الحيوي، وهذه القرارات والمبادرات تؤكد حرص القيادة على دعم دور القطاع في التنمية، وتعزيز استثماراته، وتأمين بيئة محفزة لنمو أعماله، إضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وتذليل الصعاب كافة التي تعيق حركة النمو الصناعي والاستثماري في المملكة«.

دعم متواصل

مروان شعبان ـ نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة

»حكومة خادم الحرمين تولي قطاع الحج والعمرة والزيارة اهتماما لدعم خدمات ومشاريع كبرى لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم التسهيلات في برامج خدمات الحجاج والمعتمرين والزائرين، ونثمن هذه الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومتنا لكافة الشركات والمستثمرين لمواجهة الخسائر التي ترتبت على إيقاف المواسم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا، حيث إن هذا الدعم المتواصل سيمكن العاملين في القطاع القيام بتنفيذ التزاماتهم كافة خلال هذه الفترة الحرجة«.

المملكة بيئة جاذبة

عصمت معتوق ـ الأمين العام لغرفة مكة

»الوضع الحالي الناتج عن جائحة كورونا ظل يشكل تحديا لكافة قطاع الأعمال، إلا أن الدعم السخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ظل يشكل سندا رئيسا للقطاع الخاص لتجاوز آثار الجائحة على الأفراد والمنشآت والمستثمرين، وستظل المملكة بيئة أعمال واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يدعمها في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة التي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين ورجال الأعمال«.