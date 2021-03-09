شكرا لقرائتكم خبر بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مكتبه بجدة، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة سليمان الرهيف. واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال إلى شرح عن أعمال المرافق العدلية بالمنطقة خلال جائحة كورونا والتي اعتمدت على التقنية في إنهاء المعاملات، إضافة لاستحداث العديد من الخدمات الالكترونية الجديدة التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.



كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.