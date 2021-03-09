شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف استبانة لرصد أولويات ساكني أحياء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم أمس، على التقرير الختامي لأعمال المجلس البلدي في الرياض لعام 2020، وخطة المجلس لعام 2021، وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وفي بداية اللقاء أوضح رئيس المجلس خالد العريدي، ما تم إنجازه بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنموية والخدمية خلال الفترة الماضية، والتي بادر المجلس بالتنسيق والتكامل معها لنقل الملاحظات والمقترحات، إضافة إلى المشاركة في الجولات الميدانية لتحقيق المزيد من التفاعل بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها.

كما استعرض تقريرا عن البرنامج الذي يزمع المجلس تنفيذه بالتنسيق مع المواطنين، عن طريق توزيع 10 آلاف استبانة على أحياء الرياض لرصد أولويات ساكني الأحياء من الخدمات البلدية.

وأشار إلى نشاطات المجلس والأعمال المنجزة، ومنها تنفيذ 17 برنامجا ومبادرة أسهمت في تعزيز مشاركة المواطن والمقيم في فعاليات المجلس المتعددة، ورصد أولويات السكان في عدد من القضايا المتعلقة بصحة البيئة والطرق وأسواق النفع العام والبنية التحتية والخدمات البلدية.

وفي نهاية الاجتماع شكر أمير الرياض رئيس وأعضاء المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.