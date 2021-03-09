أمير مكة يطلع على نتائج الجولات التفتيشية للتجارة بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، ونتائج الجولات التفتيشية للفرق الرقابية على المراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات التجارية، وذلك خلال استقباله في مكتبه بجدة، مدير فرع الوزارة المهندس عبدالإله بن مشيط. وأشار المهندس ابن مشيط إلى وجود 4 مراكز بالمنطقة مهمتها تسهيل خدمات قطاع الأعمال، فيما بدأ استقبال طلبات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري عن طريق بوابة الوزارة الالكترونية.



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