الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولات الميليشيات الإرهابية لاستهداف المملكة

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن «وقف إطلاق النار في اليمن يقود إلى حل سياسي»، كما دعا كل الأطراف باليمن إلى التوصل لحل سياسي، وفقًا للعربية.

يُذكر أن عدد الطائرات المسيرة المفخخة التي أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراضها فاق الـ540 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية أكثر من 350 صاروخًا باليستيًا حتى الآن.

إلى ذلك تحاول الميليشيات المدعومة من إيران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

يُشار إلى أن ميليشيات الحوثي كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

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