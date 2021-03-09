الشؤون البلدية: ضبط 1405 تجاوزات وإغلاق 365 محلًا مخالفًا لإجراءات كورونا

ضبطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، (1405) مخالفات، وتم إغلاق (365) محلًا تجاريًا غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا.

ووفق الوزارة، نفذت فرق الرقابة البلدية، (25418) جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والأسواق للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية الصادرة مؤخرًا ومواكبة لقرارات الجهات المختصة بإعادة فتح بعض الأنشطة، مشددة على الأمانات والبلديات التابعة لها تكثيف الزيارات التفتيشية على الأنشطة المستهدفة لرفع مستوى الالتزام، وتوعية المجتمع بسبل الوقاية من المرض في مراكز التسوق وأماكن التجمع.

ولفتت الوزارة إلى أن منظومة القطاع البلدي تعمل على مدار الساعة لمصلحة الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف للحد من جائحة كورونا والقضاء عليها، والتي تتطلب تكاتف المجتمع وإبداء أقصى درجات التعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة الجائحة باتباع إجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة منها، وعدم التهاون في تطبيقها.

ودعت إلى مواصلة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لمواجهة الفيروس، مؤكدةً أن كل فرد في المجتمع تقع عليه مسؤولية مجتمعية، في السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» والقضاء عليه.

وثمنت الوزارة، الوعي الذي أبداه ملاك المنشآت والأسواق والمطاعم والمقاهي والعاملون فيها خلال الفترة الماضية؛ باتباعهم الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص حول فيروس كورونا.

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