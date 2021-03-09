سعوديات: «يوم المرأة العالمي» فخر لكل سيدات المملكة بإنجازاتها

قالت الدكتورة عائشة الحسين، الأستاذ المشارك بكلية اللغات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إنَّ اليوم العالمي للمرأة أصبح مناسبة نسعد بالاحتفال بها.

وأضافت لـ «عاجل»: إننا نستعيد في هذا اليوم كل إنجازات المرأة بفضل الله، ثم بفضل ما حصلت عليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».

وتابعت الدكتورة عائشة، أصبح المجتمع السعودي يفخر في هذا اليوم، بإنجازات المتميزات اللائي يتقلدن المناصب الدبلوماسية والوزارية والتعليمية، ويساهمن في تحقيق الأهداف والتطلعات لرؤية عمادها المرأة والرجل، ويساهمن في الارتقاء بوطننا الغالي والوصول إلى عنان السماء.

وأضافت مها الوابل الكاتبة وسفيرة المسؤولية الاجتماعية، أنَّ كل سيدة في اليوم العالمي للمرأة بما نالته المرأة في المملكة العربية السعودية، التي دعمت المرأة بقوة؛ فلها حقوق وأحقية كالرجل، فالمرأة يجب عليها الاعتزاز، بالأمور الجميلة التي تمكنت منها في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فالمرأة السعودية أكثر سعادة، في ظلّ حكومتنا الرشيدة وتمكينها وتحقيق أهدافها وتطلعاتها لتعمر هذا الوطن وترتقي به.