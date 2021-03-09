

مكة المكرمة25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بأعمال الصيانة الدورية الشاملة لجميع الأبواب الخاصة بالمسجد الحرام والتي تتم على مدار الساعة، بإشراف قسم الأعمال المدنية بوكالة الشؤون الفنية والخدمية حيث سخرت (٢٠) موظفاً من مهندسين وفنيين مختصين يشرفون على هذه الأعمال، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من ثبات جميع القطع.

وأوضح مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس مطلق بن مزهي العتيبي أن من ضمن أعمال الإدارة الإشراف على جميع الأبواب والحلي والإكسسوارات الخاصة بها، حيث يتم التأكد من سلامة المصدات الخاصة بالأبواب، والتأكد من ثبات جميع القطع، ويتم عمل الدهانات على الأبواب الخشبية والداخلية مشيراً إلى ستة مراحل وهي المرحلة الأولى: التأكد من عدم وجود تغير للألوان أو تقشير أو خدوش في الباب، والمرحلة الثانية: عمل الحماية على الإكسسوارات والحليات، والمرحلة الثالثة: صنفرة الباب بدرجات الصنفرة لاستقبال الرش الذهبي.

كما يتم في المرحلة الرابعة معالجة الباب من جميع الأضرار بالمعجون وغيره، بطبقات التأسيس والمرحلة الخامسة رش طبقات الدهانات الأولية وإعادة الصنفرة بصنفرة ناعمة والمرحلة الأخيرة: رش الطبقات النهائية وطبقة الحماية، وأن المواد المستخدمة لهذه الأبواب مواد خاصة للمسجد الحرام.

وبين العتيبي أن أعمال النجارة تتم كذلك على أربعة مراحل وهي المرحلة الأولى: يتم التأكد من ميزانية الأبواب والمرحلة الثانية إعادة تشحيم الكوالين والمفصلات ومجاري سحب الباب، مع التأكد من ربط المفصلات وتركيب المسامير.

ولفت النظر إلى أن المرحلة الثالثة يتم فيها التشييك على حليات ومقابض الباب، وتركيب القطع المفقودة منها والمرحلة الأخيرة إعادة تركيب الحماية السفلية للأبواب والصدادات.

// انتهى //

19:50ت م

0225





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين تقوم بأعمال الصيانة الدورية الشاملة لجميع أبواب المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.