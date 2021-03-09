السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة رجال ألمع



محايل 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

دُشن اليوم مركز لقاحات

ويقدم المركز جميع الخدمات الأساسية, ويضم موقعًا للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومناطق انتظار، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح.

مما يذكر أن المركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا .

// انتهى //

19:49ت م

0224



محايل 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسدُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير، وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية بالجرف.ويقدم المركز جميع الخدمات الأساسية, ويضم موقعًا للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومناطق انتظار، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح.مما يذكر أن المركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا .// انتهى //19:49ت م0224

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