السعودية اليوم / أسكتلندا تبدأ تخفيف قيود الحظر التام ابتداء من يوم الجمعة القادم



لندن 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

أعلنت وزيرة مقاطعة أسكتلندا الأولى، نيكولا ستريجيون، اليوم عن بدء تخفيف قيود الحظر التام المصاحبة لجهود احتواء انتشار فيروس كوورونا المستجد ابتداءً من يوم الجمعة القادم.

وكشفت الوزيرة أنه وفقاً للوائح الجديدة سيسمح لأربعة أشخاص من عائلتين مختلفتين الاجتماع في المناطق المفتوحة ابتداءً من الجمعة، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، ستقتصر الاجتماعات الخارجية أيضًا على أربعة أشخاص، ولكن يمكن أن يكون هؤلاء من أربعة أسر مختلفة كحد أقصى.

وأفادت سترجيون بأنه سيسمح بممارسة

وفي السياق، أوضحت الوزيرة أنه سيتم السماح بفتح دور العبادة الجماعية في أسكتلندا ابتداءً من يوم 26 مارس، على أن تقتصر المشاركة في الصلوات على 50 شخصًا كحد أقصى.

// انتهى //

19:27ت م

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لندن 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأعلنت وزيرة مقاطعة أسكتلندا الأولى، نيكولا ستريجيون، اليوم عن بدء تخفيف قيود الحظر التام المصاحبة لجهود احتواء انتشار فيروس كوورونا المستجد ابتداءً من يوم الجمعة القادم.وكشفت الوزيرة أنه وفقاً للوائح الجديدة سيسمح لأربعة أشخاص من عائلتين مختلفتين الاجتماع في المناطق المفتوحة ابتداءً من الجمعة، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، ستقتصر الاجتماعات الخارجية أيضًا على أربعة أشخاص، ولكن يمكن أن يكون هؤلاء من أربعة أسر مختلفة كحد أقصى.وأفادت سترجيون بأنه سيسمح بممارسة الرياضة في المناطق المفتوحة التي لا تتطلب الاحتكاك الجسدي للبالغين في مجموعات تصل إلى 15 شخصًا، فيما تم تخفيف قيود السفر قليلاً للأطفال الذين يشاركون في الفعاليات الرياضية البعيدة نسبياً من مناطق سكنهم.وفي السياق، أوضحت الوزيرة أنه سيتم السماح بفتح دور العبادة الجماعية في أسكتلندا ابتداءً من يوم 26 مارس، على أن تقتصر المشاركة في الصلوات على 50 شخصًا كحد أقصى.// انتهى //19:27ت م0216

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.