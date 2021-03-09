السعودية اليوم / الأردن تسجل 7072 إصابة و 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7072 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 375478 حالة شفاء بعد تسجيل 4024 حالة إضافية، كما سجلت 59 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5046 حالة.

// انتهى //

19:23ت م

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عمّان 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 442202 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 375478 حالة شفاء بعد تسجيل 4024 حالة إضافية، كما سجلت 59 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5046 حالة.// انتهى //19:23ت م0214

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