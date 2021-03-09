اجتماعي / تعليم الباحة ينظم الملتقى الثالث لرواد ورائدات النشاط



الباحة 25 رجب 1442هـ الموافق 09 مارس 2021م واس

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثالث لرواد ورائدات النشاط الذي نظمته إدارتا النشاط للبنين والبنات بتعليم الباحة عن بعد، تحت شعار (نشاطنا آمن) ، بحضور مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني.

وأكد الدكتور الزهراني أهمية النشاط في تنمية مواهب الطلاب والطالبات وصقل مهاراتهم الإبداعية من خلال أنشطة تربوية وتعليمية منظمة، مبيناً أن الملتقى تضمن العديد من المحاور من أهمها: الأنشطة الجاذبة في ظل جائحة

// انتهى //

19:17ت م

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الباحة 25 رجب 1442هـ الموافق 09 مارس 2021م واسانطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثالث لرواد ورائدات النشاط الذي نظمته إدارتا النشاط للبنين والبنات بتعليم الباحة عن بعد، تحت شعار (نشاطنا آمن) ، بحضور مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني.وأكد الدكتور الزهراني أهمية النشاط في تنمية مواهب الطلاب والطالبات وصقل مهاراتهم الإبداعية من خلال أنشطة تربوية وتعليمية منظمة، مبيناً أن الملتقى تضمن العديد من المحاور من أهمها: الأنشطة الجاذبة في ظل جائحة كورونا ، " أثر النشاط اللاصفي في العملية التعليمية"، و" رائد النشاط المميز من منظور القائد".// انتهى //19:17ت م0210

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