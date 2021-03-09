السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن يرفع الشكر للقيادة الرشيدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بشأن مبادرات تحفيز منشآت قطاع الحج والعمرة



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

رفع الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي بن عبد الرحيم كنسارة الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، عقب صدور الأمر السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وأكد الدكتور كنسارة أن البرنامج يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، وتحظى منظومة خدمة ضيوف الرحمن بأعلى درجات الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ، لافتًا النظر إلى أن البرنامج بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة البرنامج، وضع من أولوياته العمل على رفع مستوى إشراك القطاع الخاص وتمكينه".

وشدّد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن على أن "حزمة المبادرات التي شملتها الموافقة السامية الكريمة سيكون لها عظيم الأثر على القطاع الخاص الذي يعد شريكًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، إذ ستسهم في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة

وختم الرئيس التنفيذي للبرنامج تصريحه بالتأكيد على أن "هذه المبادرات نتاج جهد حكومي جماعي للشركاء في وزارات: الداخلية، الحج والعمرة، والسياحة، و الشؤون البلدية والقروية الإسكان، و الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، التي تتلمس بدورها القطاعات الأكثر تأثرًا من جائحة كورونا وتعمل مع القطاع الخاص كشريك نجاح".

// انتهى //

18:57ت م

0204



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسرفع الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي بن عبد الرحيم كنسارة الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، عقب صدور الأمر السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.وأكد الدكتور كنسارة أن البرنامج يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، وتحظى منظومة خدمة ضيوف الرحمن بأعلى درجات الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ، لافتًا النظر إلى أن البرنامج بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة البرنامج، وضع من أولوياته العمل على رفع مستوى إشراك القطاع الخاص وتمكينه".وشدّد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن على أن "حزمة المبادرات التي شملتها الموافقة السامية الكريمة سيكون لها عظيم الأثر على القطاع الخاص الذي يعد شريكًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، إذ ستسهم في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين في منظومة الحج والعمرة".وختم الرئيس التنفيذي للبرنامج تصريحه بالتأكيد على أن "هذه المبادرات نتاج جهد حكومي جماعي للشركاء في وزارات: الداخلية، الحج والعمرة، والسياحة، و الشؤون البلدية والقروية الإسكان، و الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، التي تتلمس بدورها القطاعات الأكثر تأثرًا من جائحة كورونا وتعمل مع القطاع الخاص كشريك نجاح".// انتهى //18:57ت م0204

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