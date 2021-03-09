السعودية اليوم / رئيس مجلس وزراء السودان يصل إلى الرياض



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.

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18:10ت م

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