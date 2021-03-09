رئيس الوزراء السوداني يصل إلى العاصمة السعودية الرياض

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.



ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، كان في استقبال حمدوك بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وسفير الخرطوم لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية عن الزيارة، لكن مجلس الوزراء السوداني، قال في بيان سابق، إن عددا من الوزراء بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، والمالية الدكتور جبريل إبراهيم، ومدير المخابرات العامة الفريق جمال عبدالمجيد، سيرافقون حمدوك إلى السعودية.

وأضاف البيان أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، وعدد من المسؤولين السعوديين.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي تعبيرا عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبُل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.

وتعتبر زيارة حمدوك الثانية التي يجريها رئيس الوزراء السوداني إلى السعودية منذ توليه منصبه.