أمير الرياض على رأس مستقبلي رئيس وزراء السودان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - واس

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وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك.

زيارة رئيس وزراء السودان

وكان في استقبال دولته بمطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.

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