شكرا لقرائتكم خبر عن للسنة الثانية على التوالي.. «موبايلي» الأسرع نموا ضمن أثمن 10 علامات تجارية سعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر تصنيف Brand Finance للعلامات التجارية تقريره للعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية للعام 2021، إذ حصلت «موبايلي» على المركز السابع في قائمة العلامات التجارية الأثمن في المملكة، متقدمة بذلك مركزين عن العام 2020 وأربعة عن العام 2019.

وبلغت قيمة العلامة التجارية لموبايلي 4,8 مليار ريال مرتفعة بذلك بنسبة 17% مقارنة بالسنة الماضية.

وبحسب Brand Finance، فقد تصدرت نسبة نمو قيمة العلامة التجارية لموبايلي قائمة أثمن 10 علامات تجارية سعودية وقائمة شركات الاتصالات في الشرق الأوسط للعام 2021.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران أن «موبايلي» مستمرة في تطبيق إستراتيجية النمو على كافة الأصعدة، وعلق أن تصنيف Brand Finance دلالة على استمرار نجاح الجهود المتضافرة لمنسوبي «موبايلي» لتعزيز مكانة الشركة وتبوئها مكانة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والشرق الأوسط.