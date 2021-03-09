شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تجيب "هل تمنع الحساسية المفرطة والإرضاع من أخذ لقاح فيروس ‎كورونا؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانعًا، والإرضاع لا يمنع من أخذ اللقاح، وأشار إلى أن من لديهم زراعة أعضاء أو نقص للمناعة ناتج عن عوامل متعددة ومنها مثلًا الإصابة بالسرطان لا تمنع من أخذ اللقاح.

وأوضح الدكتور العبدالعالي " من المهم جدًا أن نشير إلى أن هناك فئتين ليستا مستثناتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ اللقاحات وهما فئة الحوامل والأطفال، وإنما هذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج الدراسات التي تتم حاليًا".

وتابع:" أنه قد تخرج الدراسات بمستجدات في هذا الشأن فتتم اعتمادها وقبولها في الملائم متى ما صدرت فيها أي توصيات جديدة من الأوساط العلمية والجهات واللجان العلمية المختصة في المملكة ، وبما يتم دراسته من معطيات محلية وإقليمية وعالمية."

وأضاف "من المهم جدًا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية".