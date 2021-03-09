شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 37 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي26 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.