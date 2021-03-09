شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" توضح سبب إغلاق مركز تجاري في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة التجارة، إن الرقابة الموجهة لمنع المخالفات تشمل معارض السيارات ومراكز الصيانة‎‎‏‎.

وأضاف أن المدة القادمة ستكون للتشديد على الجولات وكثافتها بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الرقابية.

وأوضح أنه تم إغلاق مركز تجاري في الرياض بعد رصد حالة مصابة بكورونا وحالة أخرى مخالطة، مشيرا إلى أن الوزارة مكَّنت كل المتاجر من تخصيص تخفيضات لكل من تلقى اللقاح سواء الجرعة الأولى أم الثانية.

‎

‏وتابع:

لمسنا من خلال الفرق الرقابية التزامًا بالاحترازات ونتطلع لاستمرار ذلك.