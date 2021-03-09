شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 306 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 371,338 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6539 حالة وفاة.