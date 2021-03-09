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بالفيديو.. منسوبو الجمارك يودعون قائدهم أحمد الحقباني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ودع منسوبو الهيئة العامة للجمارك، محافظ الهيئة السابق، أحمد الحقباني، في آخر يوم له في منصبه.

وأظهر مقطع فيديو، عدد من الموظفين على الاصطفاف بجوار بعضهم البعض لتوديع "الحقباني"، حيث قاموا بالتصفيق له لحظة مغادرته مبنى الهيئة.

وققدم "الحقباني"، الشكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير ، على منحه شرف خدمة الوطن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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