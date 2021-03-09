شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منسوبو الجمارك يودعون قائدهم أحمد الحقباني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ودع منسوبو الهيئة العامة للجمارك، محافظ الهيئة السابق، أحمد الحقباني، في آخر يوم له في منصبه.

وأظهر مقطع فيديو، عدد من الموظفين على الاصطفاف بجوار بعضهم البعض لتوديع "الحقباني"، حيث قاموا بالتصفيق له لحظة مغادرته مبنى الهيئة.

وققدم "الحقباني"، الشكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منحه شرف خدمة الوطن.