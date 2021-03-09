شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": عواصف ترابية على بعض المناطق نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للارصاد الجوية اليوم الثلاثاء من رياح مثيرة للأتربة وغبار نهاية الأسبوع الحالي .

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تأثر مناطق شمال وغرب ووسط نهاية الاسبوع الحالي ثم شرق وجنوب المملكة برياح مثيرة للأتربة والغبار ، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية ؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية .

وحول درجات الحرارة ، اوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أنها ستكون متفاوتة حيث ترتفع ثم تعاود الإنخفاض .