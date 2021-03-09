شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح حقيقة التعارض بين بخاخات الأنف والصدر ولقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنَّ لقاح كورونا لا يتعارض مع بخاخات الأنف والصدر أو الكورتيزون.

وقالت وزارة الصحة «غير صحيح، وننصح الالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج».

ويذكر أنَّ وزارة الصحة، أشارت إلى أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم تكون من خفيفة إلى متوسطة، خاصة بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.