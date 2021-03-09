شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالرحمن السند يوضح حكم الرقية الشرعية عن طريق الهاتف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم الرقية الشرعية عن طريق الهاتف .

وقال الدكتور عبد الرحمن السند في لقاء معه على قناة الرسالة الفضائية أن الرقية عبر الهاتف لا تجوز لأن الأصل في الرقية أن تكون مباشرة ، وأما أن تكون عن طريق وسائل الإتصال أو عن بعد فهو لم يُعرف عن السلف كإستخدام الكتابة أو عن طريق إنسان وسيط .

وأضاف أن الرقية الشرعية لا بأس بها ما لم يكن بها شرك كما أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن أن تكون على النحو الصحيح .