شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أنظمة الدفاعات السعودية التي اعترضت مئات الصواريخ والمسيّرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تقرير تلفزيوني، أنظمة الدفاعات السعودية المنتشرة في المملكة، التي اعترضت مئات الصواريخ والمسيّرات، وآخرها الصاروخ والطائرة المسيّرة التي حاولتا استهداف رأس تنورة والظهران قبل يومين.

وذكر التقرير أن المملكة تمتلك نظام باتريوت الصاورخي وهو مصمم للتصدي لأهداف تسير على مستوى مرتفع، مثل الطائرات والصواريخ الباليستية، وفقًا لقناة " العربية ".

وأشار إلى أن هذا النظام يعمل على الدفاع على المدى البعيد، حيث تتكون المنظومة من 4 أجزاء منها مركبة الرادار لرصد 50 هدف، وغرفة التحكم لتقييم الخطر، ومنصة الصواريخ للإطلاق خلال 9 ثوان بالإضافة إلى الصواريخ نطاق 160 كلم.

وأضاف : وتملك المملكة 44 منصة لإطلاق الصواريخ ثاد وهو اعتراض صواريخ خارج الغلاف الجوي، حيث يستطيع ثاد إسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى خلال المرحلة النهائية من رحلتها، كما تستخدم المملكة أجهزة الرادار أمريكية الصنع لاكتشاف الهجمات.