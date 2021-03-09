شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبدالرحمن السند، حكم تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة، أن تخصيص أيام للتذكير ببعض الأمور مثل يوم للمرأة أو محو الأمية وخلافه تعد من الأمور الدنيوية ويجوز الاحتفال بها.

وأكد أنه لا يجوز اتخاذ أيام تضاهي الأيام التي يكون الاحتفال فيه تقربا لله سبحانه وتعالي مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.