شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القبض على سائق مارس التفحيط وقاد مركبته بسرعة عالية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقاطع فيديو، أظهرت سائق قاد سيارته بسرعة عالية ومارس التفحيط معرضًا حياته وحياة الأخرين للخطر في جدة

وذكرت الإدارة العامة للمرور أنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

كما تمكنت الإدارة العامة للمرور من القبض على سائق مركبة أخرى ظهر في مقطع فيديو بعد تجاوزه من أكتاف الطريق، حيث تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.