شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" تؤكد متابعتها لإلتزام محطات الوقود بتوفير البنزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان متابعة إلتزام كافة محطات الوقود في المملكة بتوفير منتج البنزين بنوعيه.

كما أكدت متابعتها لتشغيل شاشات عرض أسعار الوقود الإلكترونية ومطابقتها لاشتراطات شاشة عرض الأسعار الإلكترونية الصادرة من الوزارة، وذلك تفادياً لإيقاع العقوبات وإيقاف ترخيص الخدمة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة من خلال الاتصل على الرقم التالي : 940.