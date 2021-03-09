شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الطائف تصدر بيان هام بعد تداول وسم "مصابة كورونا جامعة الطايف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

علقت جامعة الطائف على ما يتم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي تحت وسم " مصابة كورونا جامعة الطايف " .

وأكدت جامعة الطائف في بيان لها أنه في يوم الأحد 16 رجب الموافق 28 / فبراير / 2021 حضرت إحدى طالبات كلية التربية ، قسم العلو الرياضية ما بين الساعة 8 – 9 صباحاً لحضور نشاط مهاري .

وأشارت أنه تم التأكد من قبل الأمن الجامعي عند بوابة الدخول من إلتزام الطالبة وجميع زميلاتها البالغ عددهن 20 طالبة يإرتداء الكمام ، وإبراز تطبيق توكلن ، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول .

وأضافت إدارة الجامعة أنه في يوم الخميس 20 رجب الموافق 4 مارس مساءً أبلغت الطالبة مسؤولة القسم بتأكد إصابتها بكورونا ، وطلبت الجامعة من جميع المخالطين إجراء الفحص المخبري للتأكد من سلامتهن وضرورة إبلاغ الجامعة حال كانت إيجابية ، وحتى اللحظة لم يتم إبلاغ الجامعة بأي نتيجة إيجابية ، ولله الحمد .

كما أكدت جامعة الطائف أنه تم عقد اجتماع بين الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الجامعة يوم الإثنين 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس بمقر الجامعة للتأكد من إلتزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ، مطمأنه الجميع بإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة .