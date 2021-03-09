شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فوائد تمكين المرأة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت مدير المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بجامعة الأميرة نورة، إن المرأة تشكل 49% من شعب المملكة.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج "بودكاست سقراط"، أن المرأة لها دور فعال في المجتمع، وفي الأسرة، مؤكداً أن على الجميع بما فيهم المرأة لتحقيق مستهدفات المملكة، مضيفة أن التطورات التي شهدتها المملكة مكنت المرأة في مختلف المجالات.

وأضافت أن مشاركة المرأة في العمل في المجالات التي لم تكن تعمل بها يحقق فوائد عديدة للمجتمع خاصة على المستوى الاقتصادي، والدخل الأسري.