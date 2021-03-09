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وزير الحج: المبادرات التحفيزية لمنشآت القطاع تجسد الحرص على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، حرصاً منه - أيده الله - على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة " إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تأتي تجسيدًا لحرص القيادة - رعاها الله - على رفع أداء المؤسسات العاملة في القطاع إثر جائحة كورونا، مما يسهم في استدامتها والرقي بمستواها الاقتصادي والمالي لخدمة ضيوف الرحمن " .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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