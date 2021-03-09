الصحة تشدد على الحجر المنزلي 10 أيام في حالة مخالطة مصاب بكورونا

شدَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة الحجر المنزلي لمدة لا تقل عن 10 أيام في حالة مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا: «من المهم جدًّا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية».

وأضاف: «لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها».

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 390 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة.

وكشفت وزارة الصحة أنَّه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً النظر إلى أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

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