بالصور .. جامعة جازان تدشن خدمة لقاحات كورونا بمصفاة أرامكو

دشن وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف بن جحشور أزيبي وحدة لقاحات كورونا المتنقلة بمقر مصفاة أرامكو صباح أمس، بحضور مدير عام مجمع مصفاة أرامكو المهندس يحيى أبو شال.

وأكد الدكتور أزيبي أن المبادرة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، واستكمالًا لاستراتيجيتها الداعمة لتوسيع نطاق التطعيم وصولًا للمناعة المجتمعية عبر توفير اللقاحات وتقديمها للعديد من القطاعات والجهات الحكومية تفعيلا للشراكات بين تلك الجهات والجامعة.



وأشار الدكتور أزيبي إلى أن تقديم خدمات لقاحات كورونا لمنسوبي مصفاة أرامكو عبر العيادات الطبية المتنقلة، سبقه تدشين الخدمة لمنسوبي مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية خلال الأسبوع الماضي، مثمنًا دعم وتوجيه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لجميع المبادرات التي تعزز من دور الجامعة في خدمة الوطن والمجتمع.



فيما أكد مدير عام مجمع مصفاة أرامكو المهندس يحيى أبو شال أن هذه المبادرة تعكس دور الجامعة الرائد في المنطقة ومساهمتها في دعم جميع القطاعات، ويجسد حرص الجامعة على سلامة المواطن والمقيم من خلال الإمكانات الجبارة التي تتوفر في الجامعة ممثلة في خدماتها الطبية والصحية.