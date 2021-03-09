أخبار السعودية اليوم.. «الشورى» يوافق على تعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري وسماء المملكة على موعد مع ظاهرة نادرة آخر الأسبوع

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 م منها: «الشورى» يوافق على تعديل نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، وسماء السعودية على موعد مع ظاهرة نادرة.. الأربعاء والخميس، وانخفاض أسعار الذهب بالسوق السعودية.

«الشورى» يوافق على تعديل نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري

وافق مجلس الشورى على تعديل مقترح على نظامي (التقاعد المدني، والتقاعد العسكري)، بإضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون (24 مكررة).

انخفاض أسعار الذهب بالسوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ118 ريالًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا.

فلكية جدة: سماء السعودية على موعد مع ظاهرة نادرة.. الأربعاء والخميس

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس يومي الأربعاء والخميس «10 و11 مارس» اجتماع القمر وعطارد والمشتري وزحل في كوكبة الجدي.

الفلكي ملهم هندي: انتهى الشتاء

أعلن الباحث الفلكي ملهم هندي انتهاء موسم الشتاء بالتزامن مع توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الثلاثاء، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

يبدأ العمل بها 14 مارس.. 3 خدمات تقدمها مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مارس 2021 ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

«الصحة»: لا تعارض بين بخاخات الأنف والصدر ولقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنَّ لقاح كورونا لا يتعارض مع بخاخات الأنف والصدر أو الكورتيزون، ناصحة بعدم إيقاف العلاج لأجل تلقي التطعيم.

6 شروط للالتحاق بـبرنامج أكاديمية هدف للقيادة

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 6 شروط للالتحاق بـبرنامج أكاديمية هدف للقيادة، والتي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة.

رسالة «رد الجميل».. موقف مشرف من طالب تجاه معلمه والأخير يرد

موقف إنساني في الوفاء، تعرّض له أحد المعلمين من طالب سابق تعلم على يديه؛ حيث ترك له رسالة أثناء تواجده في محل للقهوة، بأنه استفاد من نصائحه والآن أصبح مدير فرع.

«الغذاء والدواء»: خدمات التراخيص أصبحت متوفرة إلكترونيًا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء إمكانية إنجاز خدمات التراخيص إلكترونياً وبشكل أسرع عن طريق النظام الإلكتروني الموحد «غد».

لحظات مؤثرة بعد استعادة مواطنة بصرها.. وأم مروان تكشف مفاجأة وزير الصحة

بعد خمسة أعوام من فقدها حاسة البصر، عادت أم مروان «نوف الرشيدي» للإبصار من جديد، بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالاتصال بها بعد إجراء العملية وتهنئتها على نجاحها كما بارك لها زواج ابنها.

«الشورى» يدين استهداف رأس تنورة.. ويشيد بالقدرات العسكرية للمملكة

أعرب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات التخريبية الإرهابية تجاه أراضي المملكة، والتي تستهدف الأعيان والمواقع المدنية والحيوية ومصادر الطاقة.

«شؤون الحرمين» تعلّق على أزمة العاملين المؤقتين.. وتبشر بقرب الحل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سعيها لإيجاد حلول قريبة لأزمة العاملين المؤقتين، وذلك ردًا على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

الربيعان: 4 أسباب وراء تميّز نبات ربيع العام الحالي رغم قلة الأمطار

فسّر المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، سبب كون الربيع هذا العام مزدهرًا، رغم قلة هطول الأمطار خلال فصل الشتاء.

إيقاف مقيم و16 مواطنًا بـ6 مناطق بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق «مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان والحدود الشمالية»، «17» مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم «16» مواطناً، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن «17» مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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