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«الاستئناف» تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عيضة الحارثي

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الرياض - محمد عبدالله - نظرًا لتغيُّبه عن حضور جلسة المحاكمة..

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم/ عيضة بن رداد بن عيضة العبدلي الحارثي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (1002556338)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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