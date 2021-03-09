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99.27% نسبة الدخول على منصة مدرستي بـ«تعليم عسير»

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الرياض - محمد عبدالله - خطوة تجسد حجم التواصل الفعال

سجَّلت مؤشرات الدخول العامة لكافة مستخدمي ومستخدمات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ما نسبته 99.27% منذ انطلاقها، في خطوة تجسد حجم التواصل الفعال بين المستفيدين من الطلاب والطالبات، وشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وأكَّد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني تنامي مستوى الوعي والمسؤولية لدى المجتمع التعليمي، والشراكة الفاعلة من أولياء الأمور للتعامل مع نمط التعليم عن بعد، بعد مرور عام من انطلاقه.

وأشار إلى أنَّه تمَّ إنشاء غرفة دعم فني وقنوات تواصل وتشكيل فرق عمل " بنين و بنات " لتقديم الدعم التقني اللازم لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.

وتباينت بلاغات الدعم الفني لمنصة مدرستي ما بين بلاغات النموذج الإلكتروني والبلاغات الأخرى، حيث تم معالجة  4194 بلاغًا واستفاد نحو  64 طالبًا وطالبة من مبادرة "مكّن" لدعم الطلاب والأسر من ذوي الدخل المحدود.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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